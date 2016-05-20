Коллекторам запретят применять физическую силу

Ограничена величина процентов по просроченной задолженности и штрафных санкций. Величина процентов не может больше, чем втрое превышать остаток по кредиту, штрафных санкций — вдвое. Все эти поправки Комитет по финансовому рынку предлагает принять при рассмотрении законопроекта во втором чтении.