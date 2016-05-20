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Коллекторам запретят применять физическую силу

20 мая 2016, 09:25
Наносить вред имуществу и оказывать психологическое давление тоже
Сюжет
В России

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента запретить совмещать микрофинансовую деятельность с коллекторской. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта предполагают, что законопроект распространяется только на физических лиц.

В отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут. При этом положения законопроекта относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех долгов.

То есть, как пояснил глава комитета по финансовому рынку Николай Гончар, речь идет о том, что эти нормы будут действовать в отношении потребительских кредитов.

Документ прямо запрещает коллекторам применять физическую силу, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Запрещено сообщать о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещать сведения о должнике в Интернете или жилом доме.

Все это, конечно, осложнит работу коллекторам, признается гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. Но сам законопроект по своей сути правильный.

Согласно документу, заемщику-должнику также будет предоставлено право прекратить общение с взыскателем по истечении четырех месяцев с момента возникновения просроченной задолженности.

Ограничена величина процентов по просроченной задолженности и штрафных санкций. Величина процентов не может больше, чем втрое превышать остаток по кредиту, штрафных санкций — вдвое. Все эти поправки Комитет по финансовому рынку предлагает принять при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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