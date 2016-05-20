Льготную ипотеку дадут на строительство дома из дерева

Пока на рынке ипотечного кредитования требования банков к объекту залога, то есть строящемуся дому, назначению земли, на которой он возводится, очень высоки. Если это изменить, то широкая господдержка "деревянной" ипотеки может привести к буму деревянного домостроения в стране. А это - новые производства, десятки тысяч новых рабочих мест в лесном бизнесе, налоги - в казну.