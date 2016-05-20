МЧС оповестит пользователей "ВКонтакте" о ЧС

Если же пользователи захотят получать извещения от МЧС о различных проблемах, например о возможных погодных катаклизмах или о штормовых предупреждениях, то им придется подписаться на официальную группу МЧС во «ВКонтакте». Подобную информацию пользователи будут получать через личные сообщения. Для этого МЧС, скорее всего, подключит к своей группе автоматизированную систему - бот, который сможет работать с подписчиками группы МЧС и также в зависимости от местонахождения рассылать им уведомления.