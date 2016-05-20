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На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене

20 мая 2016, 18:34
Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства гибели старшеклассницы

По данным сахалинского областного Следственного управления Следственного комитета, 20 мая в городскую больницу Южно-Сахалинска доставили 17-летнюю девушку, которая находилась в состоянии клинической смерти. Через некоторое время она умерла, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В СК отметили, что девочка с четырех лет стояла на учете кардиолога. Ей был поставлен диагноз – кардиомиопатия.

Местные СМИ со ссылкой на мать погибшей школьницы пишут, что, когда девочке стало плохо, в школе не оказалось фельдшера, и девушка умерла еще до приезда "скорой помощи". В мэрии Южно-Сахалинска это опровергли, заявив, что школьный медработник сделал все необходимое, чтобы спасти старшеклассницу.

Журналисты также отмечают, что ЧП случилось во время перемены. Очевидцы рассказали, что девочка потеряла сознание в коридоре.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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