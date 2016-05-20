На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене

Местные СМИ со ссылкой на мать погибшей школьницы пишут, что, когда девочке стало плохо, в школе не оказалось фельдшера, и девушка умерла еще до приезда "скорой помощи". В мэрии Южно-Сахалинска это опровергли, заявив, что школьный медработник сделал все необходимое, чтобы спасти старшеклассницу.