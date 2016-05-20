Зэкам создадут человеческие условия

— Это очень важно. Потому что часто бывшие заключенные выходят из колонии или тюрьмы в пустоту. У них нет ни жилья, ни работы, они нередко больны, им необходимо лечение. Этими людьми надо заниматься, — говорит Мария Каннабих. — И это нужно не только им, но и всем нам. Потому что все мы заинтересованы в том, чтобы они не совершали новых преступлений.