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"Луч-Энергия" остается в ФНЛ несмотря на поражение в Хабаровске

22 мая 2016, 23:51
Теперь команде из Владивостока необходимо погасить долги по зарплате и успешно пройти лицензирование

Теперь команде из Владивостока необходимо погасить долги по зарплате и успешно пройти лицензирование

Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Хабаровск. 21 мая. «СКА-Энергия» - «Луч-Энергия» - 2:0 (1:0). Голы: Прокофьев (14), Базелюк (48). Удаление: Нивалдо (86) - вторая желтая карточка.

«СКА-Энергия»: Дюпин, Киреев, Удалый, Наваловский (Купчин, 90), Димидко, Карасев, Кацаев ( Гатикоев, 82), Ваганов, Никифоров (Плетин, 87), Прокофьев, Базелюк (Калинский, 70)

«Луч-Энергия» Гаврилов, Грицаенко, Мищенко, Пискунов (Кренделев, 80), Козлов (Гордиенко, 65), Ребко (Пономаренко, 89), Семакин, Насадюк, Столбовой ( Клопков, 74), Нивалдо.

ФНЛ покидают «Балтика» и «Енисей», уступившие с разгромным счетом соответственно «Шиннику» и «Волге», и занявшие в итоге 16-е и 17-е места. Калининградцы и красноярцы присоединились к «Торпедо», «Байкалу» и «КАМАЗу».

Первенство ФНЛ сезона-2016/2017 стартует 11 июля и завершится 21 мая 2017 года. Первая часть турнира завершится 26 ноября, когда пройдет 24-й тур. Первый весенний тур – 25-й – намечен на 8 марта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч-Энергия».

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