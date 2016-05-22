"Луч-Энергия" остается в ФНЛ несмотря на поражение в Хабаровске

ФНЛ покидают «Балтика» и «Енисей», уступившие с разгромным счетом соответственно «Шиннику» и «Волге», и занявшие в итоге 16-е и 17-е места. Калининградцы и красноярцы присоединились к «Торпедо», «Байкалу» и «КАМАЗу».