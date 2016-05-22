В воскресенье на картодроме "Змеинка" во Владивостоке пройдет второй этап чемпионата города по картингу

В предстоящее воскресенье, 22 мая, на картодроме «Змеинка» во Владивостоке пройдет второй этап чемпионата города по картингу. Поддержать любимых пилотов приглашаются жители и гости приморской столицы. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".