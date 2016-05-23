Центр Владивостока остался без горячей воды до конца мая (СПИСОК УЛИЦ)

Без горячего водоснабжения останутся жители Фрунзенского, а также части Ленинского и Первомайского районов. В понедельник, 23 мая, начнется третий этап гидравлических работ во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на АО «ДГК».