Центр Владивостока остался без горячей воды до конца мая (СПИСОК УЛИЦ)

Без горячего водоснабжения останутся жители Фрунзенского, а также части Ленинского и Первомайского районов. В понедельник, 23 мая, начнется третий этап гидравлических работ во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на АО «ДГК».
Отключения воды пройдут в Ленинском районе, в домах расположенных в границах улиц: Океанский проспект-Октябрьская -Партизанский проспект – проспект Красного Знамени – Гоголя – Державина – Полонского – Прапорщика Комарова – Уборевича – Светланская, а так же улицы Корабельная набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома №27,29, 37-48);
В Первореченском районе по проспекту Острякова (дома №2, 2а, 4а); Красного Знамени (дома №35-51); Партизанский проспект (дома № 35а-53).
Во Фрунзенском районе отключат все улицы полностью.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.