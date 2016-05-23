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Центр Владивостока остался без горячей воды до конца мая (СПИСОК УЛИЦ)

23 мая 2016, 16:43
С 23 мая начался третий этап гидравлических работ

Без горячего водоснабжения останутся жители Фрунзенского, а также части Ленинского и Первомайского районов. В понедельник, 23 мая, начнется третий этап гидравлических работ во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на АО «ДГК».

Отключения воды пройдут в Ленинском районе, в домах расположенных в границах улиц: Океанский проспект-Октябрьская -Партизанский проспект – проспект Красного Знамени – Гоголя – Державина – Полонского – Прапорщика Комарова – Уборевича – Светланская, а так же улицы Корабельная набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома №27,29, 37-48);

В Первореченском районе по проспекту Острякова (дома №2, 2а, 4а); Красного Знамени (дома №35-51); Партизанский проспект (дома № 35а-53).

Во Фрунзенском районе отключат все улицы полностью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Питьевая вода#Загрязнение сточных вод#Внутренние воды#Качество питьевой воды#Отключение#Владивосток#Общество
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