Круизный туризм станет ведущим направлением сотрудничества Приморья и Кореи

«По мнению экспертов, это очень перспективное направление сотрудничества двух регионов. Круизный лайнер Costa Victoria из Южной Кореи с двумя тысячами пассажиров на борту впервые посетил Владивосток 18 мая. Туристы остались очень довольны экскурсией, а оператор, Lotte Tour Development Co., обсуждает возможность включения приморского порта в расписание круизных маршрутов на регулярной основе. Представители Национальной организации туризма Кореи предложили Приморью заключить соглашение о сотрудничестве с Korea Association of Travel Agents (KATA), в котором одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие круизного туризма», – подчеркнул Константин Шестаков.