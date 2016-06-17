Круизный туризм станет ведущим направлением сотрудничества Приморья и Кореи

Круизный туризм станет ключевым направлением сотрудничества Приморья и Республики Корея. Корейская Ассоциация туроператоров предложила включить этот пункт в соглашение с Приморским краем по итогам международной выставки Korea World Travel Fair в Сеуле.
Как Приморский край подписал ряд соглашений с туроператорами Республики Корея на площадке одной из крупнейших туристских выставок Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнерами региона стали компании «Хансе трэвэл Корея», «Гуд нейбор инвестмент холдингс» и «Голден Тур Корея ДМС Ко., ЛТД».
Руководитель департамента отметил, Приморье планировало подписать соглашение и с Ассоциацией туроператоров Республики Корея, по итогам переговоров корейской стороной было озвучено предложение дополнить соглашение пунктом о круизном туризме.
«По мнению экспертов, это очень перспективное направление сотрудничества двух регионов. Круизный лайнер Costa Victoria из Южной Кореи с двумя тысячами пассажиров на борту впервые посетил Владивосток 18 мая. Туристы остались очень довольны экскурсией, а оператор, Lotte Tour Development Co., обсуждает возможность включения приморского порта в расписание круизных маршрутов на регулярной основе. Представители Национальной организации туризма Кореи предложили Приморью заключить соглашение о сотрудничестве с Korea Association of Travel Agents (KATA), в котором одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие круизного туризма», – подчеркнул Константин Шестаков.
Отметим, количество туристов в Приморье из Республики Корея с начала 2016 года увеличилось на 20%. Турпоток из Республики в регион по объемам занимает второе место в общем количестве иностранных граждан, приезжающих в наш край.
По мнению вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева, задача Приморья – стать восточными воротами в Россию для азиатских туристов.
«Темпы роста азиатского туристского рынка превышают европейское направление. Упрощенный визовый режим Свободного порта Владивосток должен сделать Приморье восточными воротами России для азиатских туристов. Наша задача – сделать так, чтобы они отправлялись в Россию через Владивосток. Поэтому Приморье уделяет большое внимание презентации туристского потенциала края на международных площадках, таких как KOTFA», – подчеркнул Сергей Нехаев.
Напомним, с 9 по 12 июня Приморье приняло участие в престижной международной туристской выставке Korea World Travel Fair в Сеуле. Стенд региона, включенный в единый стенд Российской Федерации, за три дня посетили более шести тысяч человек. Особой популярностью у гостей экспозиции пользовались фирменное мыло и приморский шоколад.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.