Самолеты из Владивостока начали летать в Шанхай

Кроме того, по итогам всероссийского Тихоокеанского Туристского форума, который прошел в Приморье с 19 по 22 мая под эгидой Ростуризма и Минкультуры РФ, Приморский край подписал семь соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с регионами Сибири и Дальнего Востока. Благодаря этому теперь у Приморья есть все, чтобы стать ключевой точкой формирования пакетных туров для иностранных туристов, как в Дальневосточном регионе, так и по всей России.