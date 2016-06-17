Спикер гордумы Находки опять не смог уйти в отставку

Депутаты против
Арестованный в начале марта председатель думы Находкинского городского округа Михаил ПИЛИПЕНКО после выхода из СИЗО подал прошение об отставке. Однако, как и в конце прошлого года, когда Пилипенко решил уйти с поста главы НГО, эта инициатива не получила всеобщей поддержки городских депутатов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Заявление Михаила Пилипенко о добровольном сложении полномочий было рассмотрено его коллегами 16 июня на внеочередном заседании городской думы. Сам спикер, которому несколькими днями меру пресечения изменили на домашний арест, в заседании по понятным причинам не участвовал. В отсутствие Пилипенко и еще троих из 28 депутатов для немедленного отстранения спикера требовалась не менее 19 голосов в поддержку этого решения. Однако за то, чтобы удовлетворить заявление председателя думы, проголосовало всего 14 депутатов.
По словам и.о. председателя думы НГО Михаила ВАСЁВА, в этой ситуации, согласно регламенту представительного органа, Михаил Пилипенко вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после заседания думы. Таким образом, вопрос о том, кто сменит Пилипенко на посту спикера, останется актуальным как минимум до конца июня. В качестве возможных преемников опального председателя чаще других называют Михаила Васева, а также секретаря местного отделения «Единой России» Василия ЛОБОДУ. Новый председатель будет возглавлять представительный орган до очередных выборов в 2017 году.
Ранее, в конце 2015 года, Пилипенко уже подавал прошение об отставке с поста главы Находкинского городского округа – на тот момент в городе действовала «двуглавая» модель местного самоуправления, где власть делили между собой глава НГО (он же председатель думы) и глава администрации. Наблюдатели полагают, что к такому решению спикера подтолкнул конфликт с сити-менеджером Олегом КОЛЯДИНЫМ, которого поддерживала краевая власть. Однако удовлетворить заявление Пилипенко с первой попытки коллеги не смогли. Вскоре, уйдя с поста главы НГО, он сохранил пост председателя думы. А в начале марта 2016 года, после того как депутаты НГО в ходе конкурса «прокатили» Олега Колядина, Михаил Пилипенко был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий и помещен в СИЗО Владивостока. 12 июня 2016 года по решению Ленинского районного суда мера пресечения для Пилипенко была заменена на домашний арест.
Андрей СЕРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.