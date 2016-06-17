Спикер гордумы Находки опять не смог уйти в отставку

Ранее, в конце 2015 года, Пилипенко уже подавал прошение об отставке с поста главы Находкинского городского округа – на тот момент в городе действовала «двуглавая» модель местного самоуправления, где власть делили между собой глава НГО (он же председатель думы) и глава администрации. Наблюдатели полагают, что к такому решению спикера подтолкнул конфликт с сити-менеджером Олегом КОЛЯДИНЫМ, которого поддерживала краевая власть. Однако удовлетворить заявление Пилипенко с первой попытки коллеги не смогли. Вскоре, уйдя с поста главы НГО, он сохранил пост председателя думы. А в начале марта 2016 года, после того как депутаты НГО в ходе конкурса «прокатили» Олега Колядина, Михаил Пилипенко был арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий и помещен в СИЗО Владивостока. 12 июня 2016 года по решению Ленинского районного суда мера пресечения для Пилипенко была заменена на домашний арест.