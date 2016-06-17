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В одном из крупных банков 14 млн рублей подменили купюрами "банка приколов"

17 июня 2016, 10:00
Кто это сделал пока не ясно
Сюжет
В России

В одном из банков Казани 14 млн рублей подменили купюрами «банка приколов», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан. В свою очередь Банк Казани на своем сайте информирует, что 16 июня «произошла кража денежной наличности в размере 14 миллионов рублей».

«По предварительным данным, часть денежных средств, доставленных инкассаторами в банковское учреждение, была заменена купюрами так называемого «банка приколов», — уточняется в сообщении МВД.

«Банк продолжает работать в штатном режиме. Средства клиентов не пострадали», — подчеркивают в кредитной организации. В ней уточняют, что оказывают содействие следственной и криминалистической группе МВД, проводятся мероприятия по предоставлению необходимых документов и видеоматериалов.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК России, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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