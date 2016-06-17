В Вене отметили приморский проект

Проект этого дома выполнили приморцы Павел КАЗАНЦЕВ, Анна ЛЯШКО, Владимир КАЗАНЦЕВ, а разработку конструкций дома и шеф-монтаж курировали специалисты компании «ЭкоКокон» из Вильнюса Домантас СУРКИС, Аудрис КРУЦИУС и Мариус ТАРВИДАС. Основным стеновым материалом этого дома стали панели из прессованной соломы, обработанной особым способом. В сочетании с другими технологиями пассивного дома новая постройка показала высокие характеристики энергосбережения. Она на сегодня уникальна не только для Приморья, но и в целом для России.