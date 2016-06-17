Во Владивостоке возобновляется строительство дома на Зейской

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в компании, дом общей площадью 18 160 кв. метров, который предполагалось ввести в этом году, смогут справить новоселья 198 семей. Однако сегодня прежний срок под вопросом, потому что с начала года строительство было приостановлено из-за отсутствия у застройщика нового разрешения на строительство от Администрации Владивостока. Представитель компании отметил, что простая техническая процедура продления срока строительства дома была необоснованно затянута и по этой причине компания потеряла около полугода.