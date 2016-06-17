Во Владивостоке возобновляется строительство дома на Зейской

Пятнадцатого июня компания ОАО «Строитель» получила разрешение на продолжение строительства 1 этапа жилого комплекса на ул. Зейской, который возводится в рамках второй очереди 51 мк Владивостока.
Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в компании, дом общей площадью 18 160 кв. метров, который предполагалось ввести в этом году, смогут справить новоселья 198 семей. Однако сегодня прежний срок под вопросом, потому что с начала года строительство было приостановлено из-за отсутствия у застройщика нового разрешения на строительство от Администрации Владивостока. Представитель компании отметил, что простая техническая процедура продления срока строительства дома была необоснованно затянута и по этой причине компания потеряла около полугода.
В ОАО «Строитель» выразили надежду, что теперь им уже ничто не помешает выполнить свои обязательства перед дольщиками. Новое разрешение на строительство позволяет сделать это до 16 августа 2017 года.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.