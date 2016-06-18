Генпрокурору пожаловались на не мотивированную ничем жестокость силовиков при задержании мэра Игоря Пушкарева

- Буквально на днях у нас состоялся пленум, в повестке значились рабочие вопросы, но тема задержания Игоря Пушкарева возникла сама по себе и стала самой обсуждаемой. Ведь для людей это был удар, - подчеркнул Сергей Кондратенко. - Разве так можно поступать с человеком? Мы возмущены тем, как все это преподносится в СМИ. Все эти «бесчестные детективы», когда показывают одну дорогу, а говорят совсем о другой. В западной России в это, конечно, верят. Но мы-то видим все с близкого расстояния. Поэтому инициатива направить обращение к Юрию Яковлевичу Чайке возникла сразу и у меня, и у моих товарищей. Это наша общая позиция, которая пошла снизу – из массы возмущенных ветеранов, которые не понимают, зачем это происходит и зачем это происходит так грубо, жестко, в нарушение всех моральных норм. Я наравне со своими товарищами ее полностью поддерживаю.