Генпрокурору пожаловались на не мотивированную ничем жестокость силовиков при задержании мэра Игоря Пушкарева

Апелляционная жалоба адвокатов на постановление об избрании в отношении Пушкарева меры пресечения в виде заключения под стражу будет рассмотрена в Мосгорсуде 22 июня, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Vladnews.Ru.
Представители общественных организаций Приморского края тем временем подготовили обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку уголовному делу, заведенного против мэра приморской столицы, а также сделать все возможное для того, чтобы судебный процесс был максимально открытым и беспристрастным, сообщает корреспондент газеты "Владивосток".
«1 июня 2016 года мы все стали свидетелями ареста главы Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева, - говорится в тексте обращения. - Ареста театрального, демонстративного и необъяснимо сурового. Еще не начался суд, а нам по всем телевизионным каналам показывают жесточайшее этапирование. Ранее такого публичного глумления над задержанными лицами, обвиняемыми и в более серьезных правонарушениях, мы не наблюдали. Игорь Сергеевич – не бандит и не террорист. А ему издевательски и беспардонно заламывают руки и тело. Мы знаем главу Владивостока уже много лет. Это достойный человек. Никогда он не стал бы скрываться, убегать, прятаться от правоохранительных органов».
- Ветераны Владивостока были возмущены демонстрацией того, как Игоря Сергеевича Пушкарева этапировали в Москву, - отметил Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока. - Сегодня мы обращаемся к генпрокурору с просьбой дать правовую оценку возбуждению уголовного дела и максимально содействовать открытости и беспристрастности процесса. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ сказал, что у нас в стране по экономическим преступлениям задерживается сотни тысяч людей, а приговор получает лишь небольшой процент. Остальных, в действиях которых ничего криминального не нашли, отпускают на свободу. Поиздевались, а потом живи с этим, как хочешь.
- Считаю, что в данном случае с человеком обошлись чрезвычайно жестко, - отметил Алексей Буяков, председатель Общества изучения Амурского края (регионального приморского отделения Русского географического общества). - Игорь Пушкарев возглавляет Попечительский совета нашей организации. Он сделал очень многое для Общества изучения Амурского края, для ведения просвещения. Помогал в текущих вопросах, организовывал сбор пожертвований для издательской деятельности. Я полностью разделяю позицию, озвученную в обращении.
По мнению общественников, «инсценировка этого неприглядного зрелища вызывает тревогу за то, что судьба человека будет решаться не в суде, а в каких-то других важных кабинетах. Более того, складывается впечатление, что она там уже решена независимо от доказательств защиты и обвинения. И теперь некто пытается подготовить общественное мнение в правильном направлении».
- Буквально на днях у нас состоялся пленум, в повестке значились рабочие вопросы, но тема задержания Игоря Пушкарева возникла сама по себе и стала самой обсуждаемой. Ведь для людей это был удар, - подчеркнул Сергей Кондратенко. - Разве так можно поступать с человеком? Мы возмущены тем, как все это преподносится в СМИ. Все эти «бесчестные детективы», когда показывают одну дорогу, а говорят совсем о другой. В западной России в это, конечно, верят. Но мы-то видим все с близкого расстояния. Поэтому инициатива направить обращение к Юрию Яковлевичу Чайке возникла сразу и у меня, и у моих товарищей. Это наша общая позиция, которая пошла снизу – из массы возмущенных ветеранов, которые не понимают, зачем это происходит и зачем это происходит так грубо, жестко, в нарушение всех моральных норм. Я наравне со своими товарищами ее полностью поддерживаю.
Под документом подставили свои подписи члены Совета ветеранов Владивостока, Совета почетных граждан приморской столицы, а также Совета почетных граждан города Спасск-Дальний, Общества изучения Амурского края и других организаций.
Напомним, что глава Владивостока Игорь Пушкарев был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Игорь Пушкарев своей вины не признает. 2 июня Басманный суд Москвы вынес постановление об избрании в отношении Пушкарева меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты Игоря Пушкарева подали апелляционную жалобу в Московский городской суд, который назначил ее рассмотрение на 22 июня.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.