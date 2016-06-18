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Канада переписала свой национальный гимн

18 июня 2016, 13:00
Он стал "гендерно нейтральным"

Палата представителей канадского парламента проголосовала за изменение стихов в английской версии национального гимна с тем, чтобы он стал более гендерно нейтральным, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Слова "True patriot love in all thy sons command" (настоящая любовь патриота - в сердцах всех твоих сыновей) будут заменены на "...in all of us command" (...во всех наших сердцах).

Это изменение было внесено на обсуждение палаты членом правящей Либеральной партии Марюилем Беланже, который неизлечимо болен боковым амиотрофическим склерозом и может не дожить до того дня, когда эти изменения воплотятся в жизнь – их еще должен одобрить сенат.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо со времени своего избрания на пост проводит политику гендерного равенства, напоминает «Русская служба Би-би-си».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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