Канада переписала свой национальный гимн

Это изменение было внесено на обсуждение палаты членом правящей Либеральной партии Марюилем Беланже, который неизлечимо болен боковым амиотрофическим склерозом и может не дожить до того дня, когда эти изменения воплотятся в жизнь – их еще должен одобрить сенат.