Начато строительство второй очереди космодрома Восточный

Джураева добавила, что новая федеральная целевая программа по развитию российских космодромов до 2025 года может быть принята осенью. «И сейчас уже должна к концу года подоспеть новая ФЦП по развитию российских космодромов на 2016-2025 годы», - сказала она, передает ТАСС.