zr.media
ГлавноеВсе новости

Начато строительство второй очереди космодрома Восточный

18 июня 2016, 13:33
Ее по плану должны достроить к 2021 году

Строительство второй очереди космодрома Восточный началось, оно завершится в 2021 году, заявила гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Она уточнила, что в том числе начаты работы по созданию инфраструктуры для запусков ракет «Ангара-А5» и «Феникс», они также будут завершены в 2021 году.

Джураева добавила, что новая федеральная целевая программа по развитию российских космодромов до 2025 года может быть принята осенью. «И сейчас уже должна к концу года подоспеть новая ФЦП по развитию российских космодромов на 2016-2025 годы», - сказала она, передает ТАСС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Восточно-Сибирская нефтегазовая компания#Восточный маршрут#Ежегодная пресс-конференция президента РФ#Владимир Путин#Администрация президента РФ#Восточно-Сибирская топливная компания#Восточно-Тюменский#Восточная Сибирь - Тихий океан#Восточная Арктика#Президент России#Восточная горнорудная компания#Восточно-Уренгойское#Восточно-Ярайнерское#Восточная нефтехимическая компания#Восточная Сибирь#Администрация президента#Путин и Эрдоган#Восточно-Приновоземельский-2#Восточный блок#ННК-Восточная транснациональная компания#Восточный экономический форум#Восточный нефтегазовый форум#Восточно-Падимейский участок#Восточно-таймырский#Восточный участк Оренбургского месторождения#Восточная газовая программа#Восточно-Прибрежный#Указ президента#ЗМК Восточный#Выборы президента#Восточно-Таймырский участок#Восточно-Мессояхское#Восточно-Тазовское месторождение#Восточный нефтехимический комплекс#Президент Франции Эммануэль Макрон#Вице-президент#Путин#Восточно-Приновоземельский-1#Президент#Свободный денежный поток#Свободный порт#Транспорт#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56