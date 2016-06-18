Прописку заменят налогом

По словам члена СПЧ Евгения Боброва, наиболее актуальна эта проблема для Москвы. Здесь живет и работает масса людей, которые по разным причинам не могут получить регистрацию по месту жительства, пишут "Известия". При этом им необходимо учиться, лечиться или получать социальные выплаты в столице.