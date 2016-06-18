Прописку заменят налогом

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает отменить правообразующий характер регистрации граждан по месту жительства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С обоснованностью такой инициативы согласны в Федеральной налоговой службе (ФНС), Генпрокуратуре и Следственном комитете. Этим ведомствам важно знать, где реально, а не номинально проживает гражданин, пишет сайт «Утро.Ru».
По словам члена СПЧ Евгения Боброва, наиболее актуальна эта проблема для Москвы. Здесь живет и работает масса людей, которые по разным причинам не могут получить регистрацию по месту жительства, пишут "Известия". При этом им необходимо учиться, лечиться или получать социальные выплаты в столице.
Совет уже подготовил проект постановления правительства, согласно которому при обращении граждан за московскими соцвыплатами основанием станет не прописка, а документы об учебе, работе или лечении. А главным аргументом должна быть уплата налогов по месту реального проживания, уверен Бобров.
При этом он совсем не против регистрации по месту жительства, поскольку она необходима для статистического учета. "Но надо подумать о людях, которые не имеют условий для регистрации", - отметил член СПЧ.
По его мнению, выписка из лицевого счета налогоплательщика может стать основанием для получения социального обеспечения. То есть регион, в бюджет которого идут налоги гражданина, и будет считаться местом его проживания.
Регистрация имеет значение при приеме на работу, напомнил депутат Госдумы Александр Агеев. Он считает, что и с этой точки зрения необходимо облегчить положение людей. Возможно, будут разработаны соответствующие поправки в Жилищный и Гражданский кодексы, сообщил он.
Представители СПЧ намерены встретиться с руководством Минкомсвязи, чтобы проработать механизм, позволяющий гражданам уведомлять власти о своем актуальном месте жительства на портале госуслуг.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.