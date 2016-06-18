Россия и Япония начинают переговоры о мире

Во время визита министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды в Москву в сентябре 2015 г. стороны пришли к соглашению о возобновлении переговоров. И уже через месяц, в октябре, в Москве состоялся второй раунд переговоров также на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.