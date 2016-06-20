Два новых терминала создадут в Свободном порту Владивосток

«Наш проект одобрили на Наблюдательном совете и в этот же день было подписано соглашение с Корпорацией. Оперативность и слаженность работы вдохновляет, и я уверен, что административная поддержка и преференции Свободного порта позволяет быстрее выйти на окупаемость», - комментирует Виктор Томасевич, генеральный директор ООО «Восток ЛПГ».