"Луч-Энергия" отгрузил 13 мячей в ворота белорусского "Молодечно"

Тем временем соседи из Хабаровска продолжают призывать под свои знамена бывших лидеров «Луча» - вслед за бразильским универсалом Нивалдо и Максимом Казанковым под крыло Александра ГРИГОРЯНА перебрался голкипер Александр ДОВБНЯ, покинувший Владивосток после того как стал «героем» демарша группы игроков, выбивавшей долги. Довбня рассматривается в качестве замены голкиперу Юрию ДЮПИНУ, который переходит в «Кубань», воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему сменить клуб за фиксированную сумму компенсации. Набравший великолепную форму еще во Владивостоке Нивалдо отличился хет-триком в составе хабаровчан в матче против «Евпатории», а счет тогда открыл еще один бывший лидер приморской команды Руслан КОРЯН.