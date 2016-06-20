На Дальнем Востоке рыбак расстрелял из ружья отдыхающих

СКР по Хабаровскому краю сообщает, что недалеко от областного центра рыбак открыл стрельбу по отдыхающим на берегу водоема в Еврейской автономной области, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сообщается, что мужчина, который рыбачил на водоеме в поселке Николаевка Смидовичского района открыл стрельбу по людям. Среди тех, кто находился на берегу были также двое полицейских не при исполнении.
По предварительной версии, причиной поведения рыбака стал конфликт, который произошел из-за пропавшей резиновой лодки.
Один из отдыхавших скончался, полицейские были ранены.
После случившегося рыбак покончил жизнь самоубийством. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.