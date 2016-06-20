Новейший подводный ракетоносец "Владимир Мономах" будет служить на Тихоокеанском флоте

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Владимир Мономах» - третий представитель проекта самого современного на сегодня четвертого поколения проекта 955 «Борей». Атомоход был заложен в 2006 году и передан флоту в конце 2014-го. Основной ударной мощью субмарин данного проекта являются межконтинентальные ядерные баллистические ракеты «Булава», обладающие головной частью с блоками индивидуального наведения. Ракета может доставить 10 боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый на расстояние до 9300 километров. Субмарины проекта 955 являются штатными носителями этих ракет, однако в перспективе «Булавой» собираются оснащать и другие ракетоносцы, в частности, перевооружить ими субмарины проекта 941УМ «Акула». Всего в ближайшие годы планируется построить восемь субмарин четверого поколения, в том числе пять «Бореев» по улучшенному проекту 955А. Кроме того, российские конструкторы активно работают над подводной лодкой пятого поколения под шифром «Хаски», в конструкции которой будут преобладать композитные материалы. Это сделает лодку практически незаметной для существующих систем обнаружения.