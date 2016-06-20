В Приморье будет создан филиал прославленной Академии Русского балета имени Вагановой

В предварительным просмотре детей в филиал Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в Приморье, который планируется провести в конце августа, смогут принять участие желающие со всего Дальнего Востока. «Тут мы не будем делать никаких ограничений, приглашаются все желающие учиться балету. Даты просмотра объявим дополнительно», - заявил губернатор края. Николай Цискаридзе подчеркнул, что отбирать юные таланты будут по традиции, «как это делается уже три века подряд». Начать познавать балет в культурной столице страны смогут на первом этапе около 10-12 ребят. «Это будет целевой набор от Приморского края. И Минкультуры уже дало свое согласие. Установим точную цифру, когда увидим число заявок и посмотрим всех, кто придет. Для балета важны способности. Важно все - нужен и слух, и внешние данные, и строение соответствующее, но главное - здоровье. Очень часто бывают способные дети, у которых все подходит, но по медицинским показаниям они не имеют права заниматься», - акцентировал Народный артист России. Учиться успешно прошедшие конкурс ребята начнут в Санкт-Петербурге, а продолжат в Приморье. «Первый набор будет проведен через год, к 1 сентября 2017 года. Учиться в первом классе дети приедут сюда, в Санкт-Петербург, чтобы потом продолжить обучение во вновь созданном филиале и служить родному Приморскому краю на новой сцене», - заявил Николай Цискаридзе.