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На Дальнем Востоке России завершился двухнедельный проект спортивной дипломатии
21 июня 2016, 21:18
В Приморье и Хабаровске тренер из Калифорнии провел для детей мастер-классы по бейсболу
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