"Неудобства добытчики моллюсков представляют для браконьеров"

- Это также надуманно, и нет серьезных оснований для этого. Конечно, зубчатая драга, проходя по дну, изымает часть крупных двустворчатых моллюсков, и их численность снижается. Но это не является катастрофичным, т. к. в наше время объемы вылова многих объектов промысла строго регламентируются в виде научно обоснованных квот вылова. Добытчикам на промысловых скоплениях разрешено изымать не более 10% от промыслового запаса. Если, например, в бухте промысловый запас составляет 100 тонн, то разрешено добывать не более 10 тонн. При этом всегда устанавливается минимальный промысловый размер моллюсков, которых можно изымать, в драгах это регулируется расстоянием между зубьями, устанавливаются сезон вылова - обычно запрещен лов во время нереста - и другие требования. Расчеты квот вылова ежегодно проходят государственную экологическую экспертизу, проверяются в Росрыболовстве, защищаются на ученом совете рыбохозяйственного института, а сам промысел контролируется. То есть тут никакой «самодеятельности» нет.