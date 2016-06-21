Российские товары провалились на AliExpress

Попытка России продвигать свои товары на крупнейшей китайской торговой интернет-площадке AliExpress закончилась полным провалом, констатировали в Минпромторге, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Пилотный проект по продвижению российской продукции за несколько месяцев работы российского интернет-магазина был обделен вниманием со стороны потребителей – всего 24 человека поддержали отечественного производителя. Портал "Народные новости" выяснили, как китайская система интернет-магазина стала барьером между российскими товарами и заинтересованными потребителями.
Шанхайский бизнес
Еще в октябре 2015 года в Китае было анонсировано открытие экспериментальной интернет-платформы для продажи российских товаров. Совместный проект на китайской площадке инициировал Минпромторг: ведомство сообщало, что российским товарам будет отдан приоритет в поиске, а вход в раздел будет на главной странице российской версии AliExpress. Однако за несколько месяцев смогли оценить российскую продукцию далеко не все завсегдатаи интернет-магазина - и сейчас стала известна судьба провалившейся на AliExpress российской продукции.
Во-первых, у проекта начались проблемы на самом старте продаж: большая часть компаний отказалась от участия из-за незаинтересованности в интернет-торговле и розничных продажах. Во-вторых, те из брендов, которые согласились участвовать в проекте, столкнулись "с неполадками в работе" самого ресурса. В итоге, раздел был открыт 20 ноября – но лишь к 5 декабря удалось устранить крупные проблемы и начать торги.
Неполадки в работе AliExpress были вызваны оптимизированной системой ресурса, которая преимущественно "заточена" под китайских продавцов и сбыт товаров из Китая: программное обеспечение было на китайском языке, а потом переведено на английский. Возникли также и проблемы с конвертацией цен: несмотря на условие, что цены должны быть в рублях, они указывались в долларах.
"Сайт адаптирован под китайских продавцов. Из-за этого процесс загрузки информации на сайт и адаптация платформы происходят очень медленно",— констатируют в Минпромторге.
В ответ руководство AliExpress объяснило результат "неоправданно высокой стоимостью" российских товаров. Однако и здесь всплывает проблема, связанная с монополией Китая на площадку: зачастую цены в интернет-магазине существенно занижены, в то время, как сами товары страдают в качестве. Кроме того, для китайских пользователей Интернета есть свои внутренние сайты интернет-магазина с еще меньшими ценами на товары Made in China, доступ в которую разрешен только для граждан Поднебесной. Это означает, что при попытках продавать товары более качественные – и дорогие, соответственно – массовый потребитель будет обращать внимание на низкий ценовой сегмент, несмотря на качество товара.
Как выучить китайский язык интернет-торговли?
Как подчеркнул в беседе с порталом "Народные новости" специалист по интернет-торговле Шариф Кармо, на данный момент AliExpress – даже при тяжелых сбоях и проблемах, которые грозят российскому производителю – может стать успешной площадкой для реализации товаров из РФ. Как справедливо отметил эксперт, Россия уже давно сотрудничает с крупнейшим интернет-магазином, и даже активное наличие и оборот Китая на этой площадке не будет помехой, если грамотно подойти к решению проблем.
"AliExpress – это Китай на 95% процентов. Оборот торговой площадки – около 500 млрд долларов, и из них только 5% приходится на международные рынки. И Россия входит в ТОП-3 этих международных рынков, - подчеркнул Шариф Кармо. – У AliExpress сейчас стоит глобальная задача нарастить этот объем до 40% в течение 5 лет. Сама компания Alibaba сейчас проводит массированную экспансию по всему миру – и если научиться пользоваться этой площадкой, можно будет использовать эту экспансию для продвижения российских товаров".
По мнению Шарифа Кармо, к вопросу реализации российской продукции на AliExpress необходимо подойти более грамотно – тщательно продумать бизнес-стратегию и грамотно работать с самой площадкой. Как отмечает эксперт, AliExpress – это отличный инструмент в руках того, кто сможет научиться с ним работать.
"AliExpress – это в первую очередь торговая площадка. Но нужно уметь с этой площадкой работать – также, как и с любой другой. Если у тебя есть товар, который ты выставляешь – надо приводить трафик, надо играть с ценами, надо работать с пользователем. Должно быть проделано достаточно большое количество работ, чтобы продавался товар. А просто выставить товар и ждать, что он будет продаваться – не получится", - уверен Шариф Кармо.
Николай ШЕНДАРЁВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.