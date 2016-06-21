Российские товары провалились на AliExpress

"AliExpress – это в первую очередь торговая площадка. Но нужно уметь с этой площадкой работать – также, как и с любой другой. Если у тебя есть товар, который ты выставляешь – надо приводить трафик, надо играть с ценами, надо работать с пользователем. Должно быть проделано достаточно большое количество работ, чтобы продавался товар. А просто выставить товар и ждать, что он будет продаваться – не получится", - уверен Шариф Кармо.