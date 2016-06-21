Tele2 и администрация Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и администрация Приморского края заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в рамках договоренностей в 2016 году Tele2 планирует инвестировать в развитие услуг сотовой связи на территории края более 800 миллионов рублей.
Документ подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016).
Целью соглашения является определение основ сотрудничества федерального оператора связи Tele2 и администрации края в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также увеличение инвестиций в экономику региона и реализация совместных социальных проектов.
Инвестиционная программа предполагает развитие и расширение зоны действия сети Tele2, обеспечение населения региона качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, а также участие оператора в поддержке социально ориентированных проектов.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Сегодня развитию Дальнего Востока в целом и Приморья в частности уделяется особое внимание, создаются условия для привлечения инвестиций. Являясь оператором федерального масштаба, Tele2 ответственно относится к реализации проектов, соответствующих государственным приоритетам. Расширение сети в крае мы считаем не только коммерческой, но и социальной задачей, поскольку предоставляем услуги мобильной связи по низким ценам как в крупных городах, так и в малонаселенных пунктах. Подписание соглашения с администрацией Приморского края стало важным элементом взаимодействия с государственными органами этого важного для нашей компании региона».
Справка «ЗР»:
Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.