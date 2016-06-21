"Зарывашек" вытащили на свет

- Необходимо напомнить, что, например, спизула создает скопления обычно на чистом песчаном дне, где песок находится в движении, напоминает песчаные дюны в пустыне даже при небольшом волнении моря, о чем свидетельствует так называемая «волноприбойная рябь» на песчаном дне, а также песчаные «дюны» - отмели, - поясняет ученый. - Поэтому ножевая драга, прошедшая по такому дну, практически не оставляет за собой долговременного следа, и уже через несколько дней дно ничем не отличается от того места, где драга не работала. Если кто-то считает, что при таком дражном лове спизулы будет большой ущерб донным сообществам - пусть проведет исследования и докажет это. Пока таких научных исследований нет. Драгу приравняли к пулемету