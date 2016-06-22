Из Владивостока все лето самолеты будут летать в китайский Тяньцзинь

Накануне, 21 июня, в международном аэропорту Владивосток состоялась торжественная презентация новой авиакомпании Tianjin Airlines по международному направлению Владивосток-Тяньцзинь. Как сообщает деловая газета Владивосток со ссылкой на пресс-службу «МАВ», первому пассажиру нового рейса в город Тяньцзинь были вручены памятные призы от аэропорта Владивосток.
Им стал Ян Сяо Фэй, который возвращался из путешествия по Приморью в Китай.
— Мне очень понравился Владивосток, такой современный и динамичный город. Люди приветливые и открытые, — поделился Ян Сяо Фэй. — Очень приятно было получить подарки от аэропорта. Спасибо России за радушный прием, у меня осталось много положительных впечатлений. Обязательно приеду во Владивосток снова.
В летнем расписании аэропорта рейсы Владивосток-Тяньцзинь будут выполняться три раза в неделю. Полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах типа А320.
Отметим, с начала 2016 г. отмечается динамика роста пассажиропотока на международных направлениях. В Приморском крае создаются привлекательные условия для развития внутреннего и въездного туризма, в результате чего все больше иностранных туристов становятся гостями Приморья.
Для справки:
Tianjin Airlines — китайская авиакомпания, входящая в состав группы HNA (Hainan Group). Базовый аэропорт авиакомпании — международный аэропорт Тяньцзинь. Tianjin Airlines обладает широким авиапарком, состоящим из 85 воздушных судов, основной моделью которых является Embraer 190.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.