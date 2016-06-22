zr.media
ГлавноеВсе новости

Из Владивостока все лето самолеты будут летать в китайский Тяньцзинь

22 июня 2016, 13:35
Полеты будут выполняться авиакомпанией Tianjin Airline на воздушных судах типа А320
Сюжет
Туризм

Накануне, 21 июня, в международном аэропорту Владивосток состоялась торжественная презентация новой авиакомпании Tianjin Airlines по международному направлению Владивосток-Тяньцзинь. Как сообщает деловая газета Владивосток со ссылкой на пресс-службу «МАВ», первому пассажиру нового рейса в город Тяньцзинь были вручены памятные призы от аэропорта Владивосток.

Им стал Ян Сяо Фэй, который возвращался из путешествия по Приморью в Китай.

— Мне очень понравился Владивосток, такой современный и динамичный город. Люди приветливые и открытые, — поделился Ян Сяо Фэй. — Очень приятно было получить подарки от аэропорта. Спасибо России за радушный прием, у меня осталось много положительных впечатлений. Обязательно приеду во Владивосток снова.

В летнем расписании аэропорта рейсы Владивосток-Тяньцзинь будут выполняться три раза в неделю. Полеты будут выполняться на комфортабельных воздушных судах типа А320.

Отметим, с начала 2016 г. отмечается динамика роста пассажиропотока на международных направлениях. В Приморском крае создаются привлекательные условия для развития внутреннего и въездного туризма, в результате чего все больше иностранных туристов становятся гостями Приморья.

Для справки:

Tianjin Airlines — китайская авиакомпания, входящая в состав группы HNA (Hainan Group). Базовый аэропорт авиакомпании — международный аэропорт Тяньцзинь. Tianjin Airlines обладает широким авиапарком, состоящим из 85 воздушных судов, основной моделью которых является Embraer 190.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Авиакомпания Nordwind#Авиакомпания "Ямал"#Авиакомпания#Аэропорт Белоярский#Аэропорт#Аэропорт Кубинка#Туризм#Владивосток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56