Из Владивостока все лето самолеты будут летать в китайский Тяньцзинь

— Мне очень понравился Владивосток, такой современный и динамичный город. Люди приветливые и открытые, — поделился Ян Сяо Фэй. — Очень приятно было получить подарки от аэропорта. Спасибо России за радушный прием, у меня осталось много положительных впечатлений. Обязательно приеду во Владивосток снова.