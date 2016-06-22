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"Луч-Энергия" подписал первых трех новичков

22 июня 2016, 11:07
Сегодня приморцы в Минске встречаются с "Волгарем"

Сегодня приморцы в Минске встречаются с «Волгарем»

Первыми новичками обновленного «Луча-Энергия» стали 37-летний защитник Юрий КОЛОМЫЦ (последний клуб - ФК «Сахалин»), 30-летний защитник Михаил ПОПОВ («СКА-Энергия») и 23-летний полузащитник Роман ДЖИГКАЕВ («Коломна»). Предполагается, что Попов займет место центрального защитника, а Джигкаев добавит креатива на крае.

Как сообщает официальный сайт ФК «Луч-Энергия», находящийся в Минске исполнительный директор клуба Александр ГОЛУБЧКОВ и футболисты поставили свои подписи в контрактах.

Кроме того, клуб продлил соглашения с нападающим Иваном СТОЛБОВЫМ, защитником Антоном ПИСКАУНОВЫМ, полузащитником Сергеем ПОНОМАРЕНКО и вратарем Ильей ГАВРИЛОВЫМ.

«Луч-Энергия» также просматривал 29-летнего полузащитника «Текстильщика» Николая ЖИЛЯЕВА и 25-летнего защитника владимирского «Торпедо» Сергея ШАЛИНА, но их перспективы оказались туманны. А вот 28-летний полузащитник «Сокола» Михаил АНДРЕЕВ, на которого рассчитывали во Владивостоке, в итоге сделал выбор в пользу «Сибири». Также в Новосибирск перебрался бывший игрок «Луча» нападающий Максим ВОТИНОВ.

Очередную контрольную встречу на сборе в Минске «Луч-Энергия» проведет сегодня, 22 июня, против астраханского «Волгаря».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".

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