"Луч-Энергия" подписал первых трех новичков

«Луч-Энергия» также просматривал 29-летнего полузащитника «Текстильщика» Николая ЖИЛЯЕВА и 25-летнего защитника владимирского «Торпедо» Сергея ШАЛИНА, но их перспективы оказались туманны. А вот 28-летний полузащитник «Сокола» Михаил АНДРЕЕВ, на которого рассчитывали во Владивостоке, в итоге сделал выбор в пользу «Сибири». Также в Новосибирск перебрался бывший игрок «Луча» нападающий Максим ВОТИНОВ.