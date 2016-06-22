Партии выходят на старт

Крупнейшая за пять лет избирательная кампания начинается в Приморье. Уже во второй раз подряд приморцы будут выбирать региональный парламент одновременно с федеральным. По информации деловой газеты «Золотой Рог», большинство региональных отделений политических партий планирует проведение предвыборных конференций в первой декаде июля.
Поскольку полномочия нынешнего созыва ЗС ПК истекают в год проведения выборов в Государственную думу РФ, голосование за депутатов краевого парламента будет происходить одновременно с выборами нового созыва Госдумы. Еще в прошлом году в федеральное законодательство были внесены поправки, установившие единым днем голосования в 2016 году третье воскресенье сентября.
Кампания по выборам депутатов Законодательного Собрания официально стартовала 10 июня, а неделей позже был подписан указ президента РФ Владимира ПУТИНА о назначении выборов в Государственную думу. Кроме того, на минувшей неделе Избирательная комиссия Приморского края утвердила календарный план избирательной кампании по выборам в ЗС ПК.
Согласно плану, выдвижение кандидатов и списков кандидатов будет возможно с 4 июля, однако документы и подписные листы в краевой избирком и окружные комиссии можно будет подать только с 29 июля. Завершится прием документов от партий 3 августа (по спискам), а от кандидатов по округам - в 18.00 по местному времени 8 августа. Напомним, что выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание Приморья, минуя этап сбора подписей, могут только шесть партий. Остальным для регистрации списка необходимо предоставить в крайизбирком не менее 7429 подписей избирателей в свою поддержку.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.