Партии выходят на старт

Согласно плану, выдвижение кандидатов и списков кандидатов будет возможно с 4 июля, однако документы и подписные листы в краевой избирком и окружные комиссии можно будет подать только с 29 июля. Завершится прием документов от партий 3 августа (по спискам), а от кандидатов по округам - в 18.00 по местному времени 8 августа. Напомним, что выдвигать кандидатов в Законодательное Собрание Приморья, минуя этап сбора подписей, могут только шесть партий. Остальным для регистрации списка необходимо предоставить в крайизбирком не менее 7429 подписей избирателей в свою поддержку.