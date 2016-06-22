Производители молока недовольны правдой от Россельхознадзора

В письмах сказано, что у Россельхознадзора и подведомственных ему учреждений нет должной квалификации для работы с готовой молочной продукцией. Кроме того, производители молока считают, что служба не понимает специфику отрасли, требования к производству продукции, к ее транспортировке и составу, отмечает издание.