Производители молока недовольны правдой от Россельхознадзора

Руководство «Союзмолока» пожаловалось вице-премьеру Аркадию Дворковичу и главе Минсельхоза Александру Ткачеву на Россельхознадзор, заявивший о выявленных случаях фальсификации молочной продукции, в том числе с использованием мыла, извести и гипса. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», некоторые производители опасаются, что напуганные данными Россельхознадзора покупатели вовсе могут на время отказаться от покупки молочных продуктов.
В письмах сказано, что у Россельхознадзора и подведомственных ему учреждений нет должной квалификации для работы с готовой молочной продукцией. Кроме того, производители молока считают, что служба не понимает специфику отрасли, требования к производству продукции, к ее транспортировке и составу, отмечает издание.
В свою очередь замглавы Россельхознадзора Николай Власов отверг обвинения производителей и сообщил изданию, что исследование проводилось во исполнение поручения правительства, а делавшее его ФГУП обладает лабораторией с необходимым оборудованием. По словам чиновника, фальсификацией молочной продукции в России занимаются как крупные, так и мелкие производители.
Напомним, ранее «Золотой Рог» опубликовал заявление Россельхознадзора:
В России в молоко подмешивают мел, мыло, соду, известь и даже гипс
Газета «Золотой Рог», Владивосток.