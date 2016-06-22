Главное
Все новости
За жизнью Приморского Сафари-парка снова можно наблюдать в режиме онлайн
22 июня 2016, 12:34
Компания "МегаФон" подключила к интернету Приморский Сафари-парк, прославившийся историей дружбы тигра Амура и козла Тимура
Сюжет
Связь
#Новости
#Амур
#Тимур Кулибаев
#Оха – Комсомольск-на-Амуре
#Амур-Лиманский
#Комсомольск-на-Амуре
#Связь
#Приморье
#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56