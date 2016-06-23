Дальневосточные риэлторы признаны лучшими профессионалами в своем деле

- За последние семь лет наша ассоциация постоянно признавалась одной из лучших, но главная награда всегда доставалась кому-то другому, - отметил руководитель Дальневосточной гильдии риэлторов, находкинский профессионал рынка Владимир КАПЛИНСКИЙ, - В этот раз подавляющим числом жюри победа была присвоена ДГР! И это является результатом большого труда множества людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке – на Камчатке, Сахалине, в Магадане, Хабаровске, Благовещенске и в Приморье!