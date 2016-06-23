Ученые Гарварда подтвердили пророчество о том, что Сибирь спасет мир от апокалипсиса

Это будет способствовать существенному увеличению биологического разнообразия. В том числе и на севере Сибири. Однако этому могут помешать крупные пожары, отметили специалисты. Они не исключают, что приспособятся к выросшим температурам и южные территории, но, вероятно, только в случае небольшого потепления.