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Ученые Гарварда подтвердили пророчество о том, что Сибирь спасет мир от апокалипсиса

23 июня 2016, 14:30
От глобального потепления можно будет спастись только там и еще в Канаде

Сибирская тайга и материковая часть Канады в результате глобального потепления могут стать домом для множества видов животных и растений, а также местом для расселения миллиардов климатических беженцев. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом сообщается на сайте Гарвардского Университета.

Согласно выводам специалистов, изучивших тайгу с более чем 26 тысячами деревьев в канадской провинции Квебек, почти на 70 процентах таежных территорий севернее 49 градусов к 2070 году в результате глобального потепления климат станет более влажным, период вегетации удлинится.

Это будет способствовать существенному увеличению биологического разнообразия. В том числе и на севере Сибири. Однако этому могут помешать крупные пожары, отметили специалисты. Они не исключают, что приспособятся к выросшим температурам и южные территории, но, вероятно, только в случае небольшого потепления.

Ранее сообщалось, что ученые из Сибири и Америки намерены объединить усилия для решения проблемы глобального потепления в Арктике - процесс увеличения температур в этом регионе считается одной из наиболее острых климатических проблем ближайшего будущего.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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