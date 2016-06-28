Спасти Амурский залив от превращения в болото можно лишь совместными усилиями

Необходимо собрать 200 тыс. рублей на покупку патоки и отрубей для изготовления глиняных колобков. «Это пища для микроорганизмов, которые будут добавлены в колобки», - пояснила Екатерина ЕВСЕЕВА. - А главное, в течение определенного времени после размещения колобков на дне залива требуется проведение анализов донных отложений. Они должны подтвердить, что микроорганизмы работают и, действительно, чистят залив». В результате акции на дно залива планируется поместить до 35 тыс. колобков, вылепленных из глины с добавлением «Эффективных микроорганизмов™». Как пояснили «Золотому Рогу» организаторы акции, это современная японская биотехнология, широко применяемая в настоящее время в мире, позволяет обезвреживать токсины, не причиняя вреда водоему и его обитателям. Положительный опыт использования этой технологии в Приморском крае уже есть.