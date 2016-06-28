Во Владивостоке продолжают искать родственников солдата Владимира Цыбульского

В прошлом году отряд следопытов Воронежа обнаружил останки владивостокского солдата у деревни Скляево Рамонского района. Там же был найден медальон. Вместо анкеты, которые обычно хранятся в медальоне «смерти», там находилась записка следующего содержания: «Д.В. Приморский край, Владивосток ул. В-Сибирцева (или ул. Ленинская, 205, кв. 42) дом № 123 кв.3. Цыбульской М.В. Прощай мама, папа. Обо мне не жалейте. Знайте, что я честно послужил Родине. Ваш сын Володя. Целую вас всех крепко. Брат Витя, не забывай меня».