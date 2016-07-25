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В августе появятся новые акцизы на импортный алкоголь

25 июля 2016, 12:00
Все необходимые мероприятия для подготовки к печати новых акцизных марок уже проведены
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В России

Акционерное общество Гознак планирует в августе приступить к изготовлению новых акцизов на импортный алкоголь. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», об заявил заместитель генерального директора Гознака по маркетингу и работе с государственными заказчиками Виктор Барилкин.

По его словам, сейчас готовится распоряжение правительства об определении "Гознака" как единственного подрядчика по изготовлению новых марок.

Сроки изготовления акцизных марок будут определены соответствующим госконтрактом с Федеральной таможенной службой. Все необходимые мероприятия для подготовки к печати новых акцизных марок уже проведены.

Несмотря на то, что новых акцизных марок еще нет в обороте, рынок не испытывает дефицита импортного алкоголя. Как заявил председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, за первое полугодие объем импортного вина в магазинах увеличился на 3-5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Это говорит о том, что никакого дефицита импортного алкоголя не будет", - подчеркнул Попович.

По его мнению, увеличение импорта иностранного алкоголя можно объяснить тем, что магазины активно старались завозить алкоголь по старым акцизным маркам.

Напомним, в 2015 году правительство России продлило срок реализации алкоголя по старым акцизам до 1 сентября 2016 года. Но в середине июня Минфин заявил о разработке поправок к постановлению правительства, по которым сроки реализации импортного алкоголя, маркированного акцизами старого образца, могут быть продлены до 1 сентября 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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