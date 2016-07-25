В августе появятся новые акцизы на импортный алкоголь

Несмотря на то, что новых акцизных марок еще нет в обороте, рынок не испытывает дефицита импортного алкоголя. Как заявил председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, за первое полугодие объем импортного вина в магазинах увеличился на 3-5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Это говорит о том, что никакого дефицита импортного алкоголя не будет", - подчеркнул Попович.