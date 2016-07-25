Владивосток и Благовещенск связал авиамаршрут

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», 22 июля успешно выполнила первый рейс по маршруту Благовещенск — Владивосток — Благовещенск, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Рейсы выполняются на воздушном судне DHC—8 Q400 три раза в неделю с вылетом из Благовещенска по вторникам, четвергам, субботам; с вылетом из Владивостока - по средам, пятницам и воскресеньям. Время полета в одну сторону составляет 2 часа 40 минут. Минимальный тариф в одну сторону — от 5 500 рублей, туда и обратно — от 10 800 рублей с учетом такс и сборов.
«Преимущества организации прямого авиасообщения между столицами Амурской области и Приморского края налицо – стоимость авиабилета сопоставима со стоимостью билета на поезд, а временные затраты намного меньше», - отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Расписанием нового рейса предусмотрены удобные стыковки с международным рейсами авиакомпании «Аврора» из Владивостока.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.