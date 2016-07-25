Владивосток и Благовещенск связал авиамаршрут

Рейсы выполняются на воздушном судне DHC—8 Q400 три раза в неделю с вылетом из Благовещенска по вторникам, четвергам, субботам; с вылетом из Владивостока - по средам, пятницам и воскресеньям. Время полета в одну сторону составляет 2 часа 40 минут. Минимальный тариф в одну сторону — от 5 500 рублей, туда и обратно — от 10 800 рублей с учетом такс и сборов.