Отходы в море съедят колобки

- Основываясь на мировом опыте, мы подготовили глиняные колобки с включением эффективных микроорганизмов (ЭМ-колобки). Попадая в донные осадки, они начинают активную работу по нормализации микрофлоры и восстановлению естественных процессов очистки, - рассказала руководитель «Приморского ЭМ-Центра» Валентина СЕВЕРИНА. - Аналогичные мероприятия уже достаточно давно проводятся в Японии, Корее, Таиланде, Турции, Малайзии, Греции и во многих других странах. В Приморском крае ЭМ-технология тоже прошла испытание на очистке озер парка «Минный городок», Штыковских прудов, озера Юность (Чан), озер в городах Партизанск и Уссурийск и на других водных объектах. Везде получены положительные результаты.