В России появится электронная запись на кладбище

Ранее «Известия» сообщали, что Минстрой готовит проект электронной карты кладбищ — сайт, на котором можно будет найти информацию о захоронениях. Для создания этого сайта будет оцифровываться вся информация о кладбищах, их характеристики, информация о захоронениях, а также о свободных местах. На сегодняшний день в России нет единой системы учета кладбищ и достоверной информации о том, сколько какое кладбище может принять новых захоронений, насколько оно может расширить свою территорию.