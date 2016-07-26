В России установлены минимальные цены на шампанское

Росалкогольрегулирование, подведомственное минфину, может устанавливать минимальные цены на алкогольные напитки крепостью ниже 28 градусов с января прошлого года. До этого в течение нескольких лет минимальная стоимость устанавливалась только для крепкого алкоголя. В частности, на данный момент бутылка водки объемом 0,5 литра не может стоить в рознице меньше 190 рублей.