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В России установлены минимальные цены на шампанское

26 июля 2016, 10:00
Соответствующий приказ Минфина вступает в силу с сегодняшнего дня
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В России

В России впервые будут введены минимальные цены на шампанское. Соответствующий приказ Минфина, размещенный ранее на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 26 июля 2016 года. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Минимальная розничная цена за бутылку шампанского объемом 0,75 литра установлена на отметке 164 рубля. Отпускные цены от производителей на игристые вина будут начинаться со 115 рублей, оптовые - со 133 рублей.

Ранее о введении минимальных цен на шампанское заявляла помощник руководителя Росалкогольрегулирования Екатерина Приезжева. Итоговые планки по минимальной стоимости игристых вин были определены осенью 2015 года по итогам встреч представителей Росалкогольрегулирования, производителей и продавцов напитка.

Росалкогольрегулирование, подведомственное минфину, может устанавливать минимальные цены на алкогольные напитки крепостью ниже 28 градусов с января прошлого года. До этого в течение нескольких лет минимальная стоимость устанавливалась только для крепкого алкоголя. В частности, на данный момент бутылка водки объемом 0,5 литра не может стоить в рознице меньше 190 рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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