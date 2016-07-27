Американский самолет-разведчик совершил аварийную посадку в Хабаровске

Самолет США, который совершал наблюдательный полет над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу, совершил вынужденную посадку в Хабаровске в связи с тем, что у воздушного судна не убралась одна из стоек шасси. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РИА Новости».