Борьба за мандат депутата Госдумы РФ на округе №64 в Приморье привела к демаршу в стане КПРФ

Впрочем, в заверенных ЦИК РФ списках кандидатов по округам Сергея Плевако нет. Но для того, чтобы собрать необходимое для регистрации количество подписей, у бывшего члена компартии есть еще неделя - до 3 августа включительно. Наблюдатели полагают, что в случае регистрации Плевако в качестве кандидата на округе №64 возрастут шансы у выдвинутой «Единой Россией» Виктории НИКОЛАЕВОЙ: два сильных конкурента которой - Гришуков и Плевако - рано или поздно вступят в полемику между собой.