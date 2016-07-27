"Эффект Черепкова" вновь хотят использовать некоторые политические силы

У «Российской партии пенсионеров за справедливость» позиции на выборах в Госдуму заметно слабее. Во-первых, РППС успела исправить недочеты в документах и подать список кандидатов в ЦИК буквально за несколько часов до истечения отведенного срока. Ряд федеральных СМИ предположил, что причиной «внезапных» проблем стало включение в список экс-губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА, уволенного с должности президентом «в связи с утратой доверия». В итоге общефедеральный список «пенсионеров» был заверен без Юревича и ряда других знаковых фигур (всего исключили 42 человека. - Прим. автора), а вот в заверении списка из 166 кандидатов-одномандатников Центризбирком отказал вовсе. Лидер РППС Евгений АРТЮХ уже заявил о намерении оспорить данное решение в Верховном суде РФ, однако пока партии остается рассчитывать только на списочников. Дальневосточный расклад