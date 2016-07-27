zr.media
ГлавноеВсе новости

ФСБ и СК провели обыски в таможенной службе

27 июля 2016, 09:00
Таможенников подозревают в контрабанде алкоголя
Сюжет
В России

Оперативники ФСБ и следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ провели серию обысков в здании Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ". Как рассказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 200.2 УК РФ "контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой". Это дело было возбуждено весной в отношении известного в Санкт-Петербурге предпринимателя Дмитрия Михальченко. Ему вменяется незаконное перемещение через границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплата обязательных таможенных платежей. СК РФ отметили, что в ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Алкоголь#ФСБ#Продажа алкоголя#Таможня#Продажа алкоголя на АЗС#СУ СК ЯНАО#СУ СК РФ по Югре#СК Звезда#В России#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56