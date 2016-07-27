ФСБ и СК провели обыски в таможенной службе

Оперативники ФСБ и следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ провели серию обысков в здании Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "РГ". Как рассказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 200.2 УК РФ "контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой". Это дело было возбуждено весной в отношении известного в Санкт-Петербурге предпринимателя Дмитрия Михальченко. Ему вменяется незаконное перемещение через границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплата обязательных таможенных платежей. СК РФ отметили, что в ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.