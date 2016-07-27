Культовый приморский баскетболист Даниил Соловьев перебрался на Сахалин

Под руководством Эдуарда Сандлера на посту главного тренера БК «Спартак-Приморье» Соловьев стал серебряным призером Суперлиги и обладателем бронзовых медалей Кубка России в сезоне 2014/2015. В августе 2015 года, заключив основной контракт с петербургским «Зенитом», был отдан в аренду в «Урал», за который сыграл в 12 матчах и набирал 10 очков и 7,1 подборов в среднем за игру. В декабре 2015 года «Зенит» вернул Соловьева. В составе «Зенита» Даниил стал серебряным призером Кубка России и бронзовым медалистом Единой лиги ВТБ.