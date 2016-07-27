Лидер ЛДПР вновь возглавит список партии на выборах в Законодательное Собрание Приморья

Продолжается прием документов и от самовыдвиженцев, которые баллотируются в ЗС по одномандатным округам. Особенностью ситуации в округах №10 и №19 стало отсутствие официально выдвинутых кандидатов от «Единой России»: здесь не прошли согласование Москвы действующие депутаты Заксобрания Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ. Однако никого взамен партия выдвигать не стала, предоставив им своего рода карт-бланш: учитывая календарный план избирательной кампании, у единороссов есть время до 8 августа, чтобы пойти на выборы в качестве самовыдвиженцев и собрать подписи в свою поддержку. Оба политика уже воспользовались такой возможностью, не став отказываться от шанса продлить свои полномочия уже на третий созыв парламента, и в настоящее время собирают подписи.