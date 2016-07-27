В России создадут единую базу жителей страны

В России сейчас основная часть информации для граждан содержится на портале госуслуг. К 2018 году оказание 70 процентов услуг от государства и муниципалитетов гражданам должно оказываться в электронном виде. По итогам 2015 года уже в 40 процентов госуслуг оказывалось в электронном виде. По итогам 2016 года этот показатель должен достигнуть 50 процентов, считает Никифоров.